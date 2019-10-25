Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü: Türkiye mültecileri kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi /25 Ekim 2019 10:12

Uluslararası Af Örgütü: Türkiye mültecileri kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi

Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlattığında gerekçelerinden biri de Suriyeli mülteciler konusuydu. Gerek ABD ile gerekse de Rusya ile yapılan anlaşmada da mültecilerin dönüşü konusu önemli madde olarak yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü: Türkiye mültecileri kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi




Hazırlanan bir rapora göre, Türkiye yüzlerce Suriyeli mülteciyi ya kandırarak ya da zorla ülkelerine geri gönderdi. 

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) son raporunda Türkiye'yi, "Barış Pınarı Harekâtı" öncesi yüzlerce Suriyeli mülteciyi "kandırarak ya da zorla" Suriye'ye göndermekle suçladı.

Raporda bazı mültecilerin elleri kelepçelenerek otobüslerle gönderildikleri, bazılarının dövülerek "gönüllü dönüş" belgeleri imzalamaya zorlandıkları, bazılarına ise bu belgeleri imzalarken gözetim merkezlerinden battaniye almaları için imzalarının gerektiğinin söylendiği öne sürüldü.

Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı rapor, "Savaş bölgesine gönderildiler: Türkiye'nin Suriyeli mültecileri yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi" başlığını taşıyor.

Af Örgütü, raporun, Temmuz ayından bugüne çok sayıda kişiyle görüşülerek hazırlandığını açıkladı.

Raporda, Türk polisinin bazı Suriyeli mültecileri döverek ya da tehdit ederek, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istediklerini deklare ettikleri formlar imzalamaya zorladığı iddia ediliyor.

Kaç Suriyeli mültecinin bu belgeleri imzalayarak ülkelerine döndüklerine dair resmi bir veri yok.

Af Örgütü'nün tahminine göre ise son aylarda muhtemelen "yüzlerce" kişi bu şekilde Suriye'ye döndü. Raporda, Af Örgütü'nün en az 20 kişinin zorla sınırdışı edildiğini belgelediği bilgisi de yer alıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Af Örgütü, Türk yetkililerin, Suriye'ye dönenlerin hepsinin bunu gönüllü yaptıklarını iddia ettiklerini ve dönenlerin sayısını 315 bin olarak açıkladıklarını kaydediyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Anna Shea, Türkiye'nin sekiz yıldan uzun süredir 3 milyon 600 binden fazla Suriyeliyi ağırladığı için takdiri hak ettiğini ancak bu cömertliği, uluslararası hukuka da aykırı şekilde insanları sınırdışı edip aktif savaş bölgesine göndermek için bahane olarak kullanamayacağını söyledi:

"Türk yetkililer, insanları zorla Suriye'ye göndermeyi durdurmalı ve bu şekilde sınırdışı edilenlerin yeniden güvenli bir şekilde Türkiye'ye girebilmelerini, gerekli hizmetlere yeniden erişebilmelerini temin etmelidir."

Uluslararası Af Örgütü geçen hafta da, Türk ordusunun ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı grupların Barış Pınarı Harekâtı sırasında savaş suçları işlediğini ve buna ilişkin kanıtlar topladığını iddia etmişti.

İşlendiği öne sürülen savaş suçları arasında, yerleşim birimlerine yönelik orantısız hava ve havan topu saldırıları düzenlenmesi ile bir fırın ile okulun bombalanarak aralarında çocukların da olduğu bazı sivillerin ölümüne neden olmak da vardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası Af Örgütü: Türkiye mültecileri kandırarak... Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:30