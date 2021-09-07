Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü , Türkiye'ya göçmen suçlaması /07 Eylül 2021 15:14

Uluslararası Af Örgütü , Türkiye'ya göçmen suçlaması

Uluslararası Af Örgütü , Türkiye, Danimarka ve İsveç Suriyeli göçmenleri geri dönmeye zorluyor uyarısı yaptı

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda, Suriye’ye geri dönenlere yönelik rejim güçleri tarafından uygulanan kötü muamelenin devam ettiği belirtilirken Türkiye, Danimarka ve İsveç Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri dönmeye zorladığı gerekçesiyle eleştirildi.

Geri dönenler için ülkenin “hala güvenli olmadığı” saptamasında bulunulan raporda, geri dönen çok sayıda göçmene yönelik keyfi tutuklama, işkence, tecavüz, şiddet ve insan hakları ihlalinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

“Sen ölümüne gidiyorsun” başlığıyla yayımlanan raporda, ülkeye geri dönüp bir daha kendisinden haber alınamayanların olduğu bildirildi.

2017 ila 2021 yılları arasında ülkeye geri dönen 13’ü çocuk 66 göçmenin akıbetiyle ilgili gelişmeler raporda ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Buna göre, ülkeye geri dönen 5 kişi gözaltında öldü, 17 kişinin akıbetinden haber alınamıyor.

Geni dönen Suriyelilere yönelik güvenlik güçleri tarafından 14 cinsel şiddet vakasına yer verilen raporda, 5 kadına yönelik 7 tecavüz şikayetine ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

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