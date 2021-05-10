Samanyolu Haber /Gündem / AST'den “Uluslararası Aile Günü” ile ilgili önemli bir program /10 Mayıs 2021 20:28

AST'den “Uluslararası Aile Günü” ile ilgili önemli bir program

Advocates of Silenced Turkey (AST) “Uluslararası Aile Günü” 3 saatlik bir program hazırlıyor.

SHABER3.COM

Advocates of Silenced Turkey “Uluslararası Aile Günü” bağlamında ilham verici bir program hazırlıyor. Sunuculuğunu Kemal Gülen’in yapacağı Mental Farkındalık Programı’nda çok özel sunumlar, çok faydalı bilgi paylaşımları yer alacak.

- Bulundukları yerlerde projeler geliştiren kişilerden ilham verici başarı hikayeleri,
-Psk.Türker İşler’den 'Aile ve Çift Terapisi' sunumu,
-Online katılıma imkan veren heyecanlı yarışmalar ,
-Psk.Mahmut Aydın’den 'Ergenlerle iletişim kurmamızı kolaylaştıracak 'Ergen Psikolojisi' sunumu,
-Terapi gibi kitap ve film önerileri,
-Nurettin Karaca’dan 'Evlilik öncesi eş adaylarının birbirini tanıma süreci' sunumu,
-Psk.Betül Piyade’den 'Yurtsuzluk duygusunu nasıl aşarız?' sunumu,
-Psk.Reyhane Dağlar’dan 'Çocukların zorluklarla mücadele edebilmesinde aile bağlarının önemi.' 
-Yazar/Edebiyatçı Emine Eroğlu’dan 'Sıkıntılı ruh hallerimizde  'Mü’min mü’minin şifasıdır' başlıklı özel bir sohbet,
-İnsan hakları aktivisti-Vonya Womack
Ve,
Güçlü Çocuk projesinden masal terapi dinletisi…
Program, 16 Mayıs Pazar günü NY saatiyle 12:00’da.


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