Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan dikkat çeken İran açıklaması /13 Haziran 2025 09:45

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan dikkat çeken İran açıklaması

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail’in İran’daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldığını doğrularken durumun “son derece endişe verici” olduğunu belirtti.

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bu hafta Viyana’da toplanan IAEA yönetim kurulu oturumuna katılırken, kurumun X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''IAEA, İran’daki son derece endişe verici durumu yakından izliyor. Natanz tesisinin hedef alınan noktalar arasında olduğunu doğrulayabiliriz'' ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, ''Ajans, radyasyon seviyeleriyle ilgili olarak İran makamlarıyla temas halinde. Ülkedeki denetçilerimizle de iletişimimiz sürüyor” dedi.

Rafael Grossi, ''İranlı yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmadığını ve Natanz sahasında radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini IAEA’ya bildirdi” ifadesini kullandı.
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