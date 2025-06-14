Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: İran'da nükleer sızıntı var

İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.









'HALK ÜZERİNDE ETKİSİ YOK'





İKİ TESİSE DAHA SALDIRI





'DEFALARCA UYARDIM'

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesise iki kez saldırı düzenledi. Söz konusu tesisin İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olduğu ifade edildi.Saldırılarda başlangıçta yalnızca Natanz şehrindeki yakıt zenginleştirme tesisinin hedef alındığını ifade eden Grossi, "Bu tesiste hem ana yakıt zenginleştirme tesisi hem de pilot yakıt zenginleştirme tesisi bulunuyor. Natanz'da İran'ın yüzde 60 oranında Uranyum-235 zenginleştirmesi yaptığı pilot yakıt zenginleştirme tesisinin yer üstündeki bölümü imha edildi. Tesisin elektrik altyapısı, elektrik alt istasyonu, ana elektrik besleme binası, acil durum güç kaynağı ve yedek jeneratörleri de imha edildi" dedi.Tesisin pilot ve ana zenginleştirme tesislerini içeren yer altındaki bölümüne fiziksel bir saldırı olduğuna dair bir belirti bulunmadığını vurgulayan Grossi, "Natanz sahası dışında radyoaktivite seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Bu da olayın halk ve çevre üzerinde radyolojik bir etkisinin olmadığını göstermekte. Ancak saldırının etkisiyle Natanz tesislerinin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme oluştu" ifadelerini kullanarak, tesis içindeki radyasyonun koruma önlemleriyle kontrol altına alınabileceğini söyledi.İran makamlarının Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi de dahil iki tesise daha saldırı düzenlediklerini duyurduğunu açıklayan Grossi, "Şu aşamada elimizde bu tesislerin etrafında askeri faaliyetlere işaret eden bulgular dışında yeterli bilgi bulunmuyor. Elimizde mevcut bulunan bilgi ancak, bu tesislerin başlangıçtaki askeri operasyonun bir parçası olmadığı fakat artık bu tesislerin de endişe kaynağı olduğu kadardır" şeklinde konuştu.Grossi, "Tüm bu gelişmeler son derece kaygı verici. Durum ve şartlar ne olursa olsun, nükleer tesislerin asla hedef alınmaması gerektiğini defalarca dile getirdim. Çünkü bu tür saldırılar hem insanlara hem de çevreye zarar verebilir" dedi.UAEA Başkanı, barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer tesislere yönelik her türlü silahlı saldırı veya tehdidin, uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekti. Grossi, "Tüm taraflara gerilimin daha da tırmanmasını engellemek için azami itidal çağrısında bulunuyorum. Nükleer tesislerin güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atacak herhangi bir askeri eylemin İran halkı, bölge ve ötesi için ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.