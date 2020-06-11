Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası camia Almanya'nın İsrail'e yaptırım tehdidini konuşuyor /11 Haziran 2020 11:20

Uluslararası camia Almanya'nın İsrail'e yaptırım tehdidini konuşuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri “ilhak” etmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceği ve Filistin’i tanıyabileceğini söylediği bildirildi.

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Panorama News'ten Bekir Akbaş'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Netanyahu ile Maas’ın görüşmesinin ana gündem maddesi Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planı oldu.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in “ilhak” planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi.

Maas’ın aynı uyarıyı Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiği ifade edildi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Netanyahu’nun “İsrail’in güvenliği” için Ürdün Vadisi’ni “kontrol altında tutmak zorunda olduğunu” iddia ettiği, “gerçekçi bir barış planında” Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yer alması gerektiğini ileri sürdüğü aktarıldı.
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