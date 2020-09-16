Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail için Mavi Marmara kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü Mavi Marmara gemisiyle ilgili savcılığın aldığı "İsrail'i yargılamama kararına" karşı yapılan itirazı reddetti.





UCM Savcısı Fatou Bensouda, 2019'un aralık ayında soruşturma dosyasını, "soruşturma açmak için bir dayanak olmadığı" gerekçesiyle üçüncü defa geri çevirmişti.





ICM hakimleri, Bensouda'nın kararının yeniden değerlendirilmesi için Mavi Marmara gemisinin kayıtlı olduğu ve konuyu Lahey'e taşıyan Komor Adaları'nın yaptığı talebi reddettiklerini duyurdu.





Ne olmuştu?





Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine, İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.





UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle Mavi Marmara ile ilgili yargılamayı yapamayacağına karar verdi. Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istedi.





Savcılık 30 Kasım 2017’de ikinci defa soruşturma açmayı reddetti ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşındı.





Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetti.