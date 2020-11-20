Uluslararası Çocuk Hakları Günün’de 780 bebek ve çocuk Türkiye’de tutsak

BASRİ DOĞAN - TR724.COM







Broken Chalk (Kırık Tebeşir) Derneği , 20 Kasım Uluslararası Çocuk Hakları Günün’de temel insan haklarından mahrum çocuklar olduğunu hatırlatarak, acil çözümler bulunmasını istedi.





Türkiye’de anneleriyle birlikte cezaevinde 0- 6 yaş arası en az 780 çocuğun olduğuna işaret eden Broken Chalk , farklı coğrafyalarda da milyonlarca çocuğun zulüm altında olduğunu vurguladı. Hollanda Broken Chalk Vakfı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





“Yemen ve Suriye gibi ülkelerde savaşın oluşturduğu atmosferden en fazla etkilenen çocuklardır. Uygur coğrafyasında çocuklar Çin baskıcı rejimi tarafından kültürel asimilasyona zorlandı. Afrika’nın farklı ülkelerinde temel gıda ve sağlık sorunlarından muzdarip çocuklar bulunuyor. Türkiye’de en az 780 bebek ve çocuk ebeveynleriyle birlikte tutsak. Farklı ülkelerde istismara uğramış çocuklar işin ayrı bir boyutu. Ve diğer pek çok alanda, en temel insan haklarından mahrum çocuklar maalesef acı bir gerçekle karşımızda duruyor.”





ÇOCUKLAR İÇİN EŞİT BİR YAŞAM HAKKI





Her yeni doğmuş bebeğin eşit koşullarda yaşayabileceği ve en temel insan haklarından mahrum kalmadıkları bir dünyaya gözlerini açtığı bir dünya istiyoruz. Dünyadaki tüm çocuklar için Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyoruz. Sevgili çocuklar, sizden alınan haklarınızı geri kazanmak için bugün ve yarın dünden daha çok çalışacağız.”





DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ





20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.