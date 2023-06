Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nden muhteşem şarkı finali

IFLC’nin 21. yıl etkinlikleri Almanya’da yapılan Colors of Voices Şarkı Yarışması’nın yerel diller finaliyle başladı. Yerel dillerde gerçekleştirilen yarışmaya 11 finalist katıldı. Almanya’nın Geseke şehrinde düzenlenen yarışma 21 yıl önce başlayan IFLC maratonundan kesitlerin ekrana yansıtılmasının ardından Romanya’dan Eric ile Arnavutluk’tan Klajsa’in dünya çocuklarıyla birlikte seslendirdiği ‘Colors of The World’ şarkısıyla başladı.















Bir birinden başarılı performansların sergilendiği yarışmanın birincisi Belarus temsilcisi Vladislav oldu. IFLC’nin en genç yarışmacısı Romanya’dan Eric ikincilik kazandı. Üçüncülüğü Fransa’dan Sana ile Moldova’dan Patricia paylaştı.





‘IFLC, EUROVİSİON’DAN BİLE DAHA İYİ BİR YARIŞMA’

Gecenin yıldızı olan Vladislav, ödülünü aldıktan sonra kendisini yalnız bırakmayan anne ve babasına teşekkür etti. Çok heyecanlı olduğunu ve duygularını ifade edecek kelime bulamadığını belirten Vladislav’ın IFLC hakkındaki sözleri dikkat çekti: “IFLC ülkelerin durumuna bakmadan herkesi kucaklayan bir program. Bunun için çok teşekkür ederim. Belki Eurovision’dan bile daha iyi bir yarışma. Burada hem barış hem de dünya kültürleri kucaklanıyor.”şeklinde konuştu.













Yarışmanın en genci ve gecenin ikincisi olan Eric de ‘sıra dışı ve inanılmaz bir gece yaşadığını dile getirerek, “IFLC, bence dünyanın iyi organizasyonunu yapıyor. Harika bir takım. Dünyanın farklı yerlerinden çocukları bir araya getirmesi inanılmaz. Ben burada diğer kültürleri ve ülkeleri tanıdım.” diye konuştu.





Geceyi Almanca ve İngilizce dillerinde sunan Tobias Witton’un Türkçe, “İyi akşamlar. Burada olmak güzel.” sözleri izleyenlerden alkış aldı. Alman ve Türk misafirlerin birlikte izlediği program IFLC’nin Youtube hesabından da canlı yayınlandı. IFLC Almanya etkinlikleri kapsamında ilk kez 10 Haziran günü Frankfurt’ta seyirciyle buluşacak olan ‘The Most Beautiful Story (En Güzel Hikaye) Müzikali’nin tanıtımı yapıldı.





SALON KARADENİZ DANSI İLE ÇOŞTU

Kenyalı gençlerin geleneksel dansı ile gecenin sonunda sahnelenen Karadeniz dansları büyük beğeni aldı. Salondakiler gençleri uzun süre alkışladı. Program boyunca geçmiş yıllarda yapılan IFLC etkinliklerine katılan eski öğrenciler de sahneye çıktı. Türkçe performansı ile dikkat çeken Kenyalı Brian ‘Hakim bey’, Arnavut Xhoni ‘Sıkılsın’, Kırgız Mıktıbek ‘Hicran ve Ümit’ parçalarıyla beğeni topladı. Türkçe potporiler ise coşkuyu zirveye taşıdı. İzleyiciler türkülere alkışlarıyla eşlik etti.















Gece bütün çocukların bir ağızdan ‘Universal Peace-Evrensel Barış’ şarkısını söylemesiyle sona erdi.





HEYECAN TÜRKÇE ŞARKI YARIŞMASI İLE DEVAM EDECEK

?Genç yetenekler 3 Haziran’da yine Geseke’de ‘Colors of Voices Türkçe Şarkı Yarışması için düzenlenecek final gecesinde yarışacak. 10 Haziran Cumartesi günü ise Frankfurt’ta ‘The Most Beautiful Story (En Güzel Hikaye) Müzikali sahnelenecek. Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinde başlayan hikaye; zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayları anlatıyor. Müzikal bu yılın ekim ayında ABD’nin New York ve Los Angeles şehirlerinin ardından Kanada Toronto’da da seyirciyle buluşacak.