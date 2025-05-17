Uluslararası dolandırıcılık davasında 200 milyon Euro'luk vurgunda üç kırmızı bülten kararı





'500 BİN DOLAR ALACAĞIM VAR'

Denizli’de, uluslararası bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını öne süren 5 kişi hakkında yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü. Başta Avrupa’daki gurbetçiler olmak üzere birçok kişiden yüksek kâr vaadiyle yüklü miktarda para topladıkları öne sürülen 5 sanıktan biri tutuklu yargılanmaya devam ederken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 firari şüpheli için ise kırmızı bülten çıkarıldı. Duruşma sonunda Fransa’dan gelen mağdurlar, mahkemenin tutukluluk kararını alkışlarla karşıladı.İddialara göre olay, 2022 yılında Pamukkale ilçesinde kurulan bir şirket aracılığıyla başladı. Şirketin kurucusu Ertuğrul Sezer, kendisini tanınmış bir iş insanı olarak tanıtarak çevresine güven verdi. Ardından Dubai merkezli bir finans şirketinin Türkiye temsilcisi olduğunu iddia eden Sezer, 20 bin ila 300 bin euro arasında değişen meblağlarda yatırım alarak, yüzde 15 aylık kâr ve beş kat yıllık getiri vaadinde bulundu.Yatırımcılardan gelen paralar karşılığında, getirene yüzde 10 komisyon sözü de verildi. Ancak bir süre sonra ödeme alamayan yatırımcılar, dolandırıldıklarını anlayarak şikâyetçi oldu. Yapılan soruşturma kapsamında Sezer ve Volkan Çark yakalanarak tutuklanırken, yurt dışına kaçtığı belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Sanıklar hakkında "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame doğrultusunda Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 14 saat süren ilk duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatlarının yanı sıra Fransa’dan gelen 25 mağdur da katıldı. Tercüman eşliğinde mağdur ifadeleri alınırken, sanıklar suçlamaları kabul etmedi.Sanıklardan Ertuğrul Sezer, ifadesinde kendisine yapılan tüm ödemelerin Dubai’ye gönderildiğini savundu. Şirketin yalnızca reklam danışmanı olduğunu iddia eden Sezer, “Üzerime iftira atıldı, Dubai’deki şirketten 500 bin dolar alacağım var” diyerek tahliye ve beraatini istedi. Öte yandan, firari sanıkların başka şirketlerle bağlantılarının olup olmadığı da BAE’den istenecek resmi belgelerle araştırılacak.Mahkeme heyeti, Volkan Çark’ın adli kontrolle serbest bırakılmasına, Ertuğrul Sezer’in ise tutukluluk halinin sürmesine hükmetti. Ayrıca üç firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilirken, şirketin faaliyetleri ve finansal geçmişiyle ilgili bilgiler için BAE’ye resmi yazı gönderilecek. Karar sonrası adliye önünde toplanan mağdurlar “Paramızı çaldılar, sesimizi değil” yazılı pankart açarak mahkemeye teşekkür etti.