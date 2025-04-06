Uluslararası entellektüeller buluşmasında küresel sorunlar tartışıldı

Etkinliğe, Rusya’nın yanı sıra Yunanistan, Hindistan, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, İsveç ve Güney Afrika’dan uzman akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.







Uluslararası bilimsel iş birliğini teşvik eden ve Doğu’nun çağdaş gelişim süreçlerine ışık tutan bu konferans, üst düzey akademik tartışmaların gerçekleştiği önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.





































4 Nisan 2025 tarihinde, Moskova’da Rusya Federasyonu Hükümeti’ne bağlı Finans Üniversitesi ev sahipliğinde “21. Yüzyıl: Sorunlar, Zorluklar ve Riskler” başlığı altında X. Uluslararası Entelektüeller Buluşması düzenlendi.Uluslararası Bilimsel İş Birliği Geliştirme Enstitüsü (MIRNAS), Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, A.M. Gorçakov Kamu Diplomasisini Destekleme Fonu ve Moskova Komsomolets Yayın Grubu organizasyona ortak destek verdi.Etkinliğin açılış konuşmalarını, Finans Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Fakültesi Dekanı Pavel Seleznev, Uluslararası İşbirliği Direktörü Anatoliy Kislyakov, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Enstitüsü (MIRNAS) Başkanı Elena Ponomareva ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilimsel Direktörü Akademisyen Vitaliy Naumkin yaptı.Konferansın ilk oturumunda, küresel politikada yaşanan çelişkiler, halk diplomasisinin değişen dünya düzenindeki rolü ve uluslararası sistemin yeniden yapılanması gibi konular ele alındı.Rusya, Yunanistan ve uluslararası akademisyenler, dünya politikasının temel sorunları ve geleceğe yönelik tahminleri üzerine sunumlar yaptı.Andrey İlyiç Fursov (Sistematik Stratejik Analiz Enstitüsü Direktörü): Geleceğin Şekillenmesinde Küresel Elitler Arasındaki Ana Çelişkileri ele aldı.Sotiris Livas (Yunanistan, İyon Üniversitesi Profesörü): Yeni Bir Orta Doğu? 18 Ay Süren Savaş Sonrası Zorluklar ve Perspektifler konusunda konuşma yaptı.İkinci oturumda, Bölgesel ve küresel güç dengeleri, doğal kaynakların jeopolitik etkisi, BRICS ülkelerinin küresel sistemdeki yeri ve Orta Asya’daki iş birliği dinamikleri gibi konular masaya yatırıldı.Güney Afrika, Çin, Kazakistan ve Rusya’dan uzmanlar, yeni küresel düzenin oluşumuna dair analizlerini sundu.Prof. Nikolay Dmitriyeviç Plotnikov (Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü): Maden Kaynakları ve Uluslararası İlişkiler temalı sunum yaptı.Xu Bo (Çin, Cilin Üniversitesi Profesörü): Uluslararası Düzenin Evrimi ve Çin-Rusya İlişkilerine Yansımaları anlattı.Kırgızistan’ın eski cumhurbaşkanı Askar Akaev ise BRICS’in Yeni Küresel Düzeni Şekillendirmedeki Rolü konularına değindi.Altı uzmanın söz aldığı üçüncü oturumda, Jose Antonio Ita Jimenez (İspanya, Granada Üniversitesi Profesörü): Küreselleşme ve Küreselcilik Tehditleri: Katolik Perspektiften Bir Bakış konusunda konuşma yaptı.Emekli Büyükelçi Veniamin Popov (MGIMO, Medeniyetler Ortaklığı Merkezi Direktörü): “Batı Medeniyetinin Krizi: Kolektif Batı Artık Yok” başlıklı sunum yaptı.Online konferansa katılan Türk gazeteci ve araştırmacı Abdullah Bozkurt “Vekâlet Savaşları ve Türkiye: Suriye ve Ötesinde Yabancı Savaşçıların Kullanımı” konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.