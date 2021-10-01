'Uluslararası Finans'çılara göre Türkiye'de bu yıl kış zor geçecek

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan raporda gelişen piyasaların para politikaları ele alındı.





Kuruluşun değerlendirmesinde artan enflasyonunun her ne kadar bir kısmı geçici olsa da gelişen piyasa merkez bankalarının ellerini zorlaştırdığı kaydedildi.





Değerlendirmede yavaşlayan büyüme, olumlu baz etkisi ve düşük emtia fiyatlarının yönlendirici olacağı kaydedildi. “Birçok ülkede enflasyon gelecek 6 ayda tepe yapmasının beklendiği" de ifade edildi.





Raporda, TCMB’nin geçen ay yaptığı faiz indirimi de değerlendirildi. Bankanın bin baz puanlık faiz indiriminin muhtemelen TL’de daha fazla zayıflamaya neden olacağı ve bunun sonucu olarak enflasyon görünümünde kötüleşme getireceği yorumu yapıldı.





IIF, ayrıca 2022 yılında küresel likidite koşullarında sıkılaşmanın merkez bankaları üzerinde baskı oluşturacağının da altını çizdi.



