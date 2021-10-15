Uluslararası Gazeteciler Derneği'den Leipzig’de özgür medya çağrısı

Leipzig’de özgür medya için organizasyon düzenleyen Journalists Derneği, Türkiye’de medyaya yönelik baskıyı ele aldı.



Dernekten yapılan açıklamada, “Revolutionale 2021 ‘Festival for Change’ festivalinde her şeye rağmen mesleğini yapmaya çalışan gazetecilere destek çağrısı yaptık.” denildi. Festivalde düzenlenen toplantıda konuşan derneğin Dış İlişkiler Direktörü Gazeteci Yüksel Durgut, “Türkiye üzerinde çok bilgi sahibi olmadığını gördüm. 20 yıldan beridir içeride olan gazeteci Hatice Duman’dan bahsettik. Türkiye’de yaşanan cezaevlerindeki gazetecileri anlattık. Almanya’ya gelip mesleğine devam etmeye çalışan gazetecileri dile getirdik” dedi.

8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivale uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen 20 ülkeden yaklaşık 60 aktivisit katıldı.





Medya özgürlüğünün savunulması, basın özgürlüğü ve araştırmacı gazetecilik başlığı altında Yuvarlak Masa toplantılarına davet edilen derneği oturumlarda Dış İlişkiler Direktörü gazeteci Yüksel Durgut temsil etti.





Kendisi de 15 Temmuz sonrası süreçte cezaevinde yatmış olan Yüksel Durgut, kendi yaşadıkları üzerinden otoriter rejimlerde bağımsız medyanın desteklenmesine vurgu yaptı. Durgut katılımcılara sınırlı imkanlarla çıkarılan Journalist POST dergisini örnek vererek, Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan gazetecilerin uluslararası STK’larca yeterince desteklenmediğini anlattı.







Toplantılarda Türkiye’deki gazetecilerin sorunları ve ülkesini terk etmek sorunda kalan gazetecilerin durumları da masaya yatırıldı.





Durgut, toplantılarda dernek olarak sadece Türkiye kökenli gazetecilerin değil uluslararası alanda gazetecilerin sorunlarıyla ilgilendiklerini ve destek almadan halen ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtti, katılımcıları Afganistan’daki gazetecilerin durumu ile ilgili bilgilendirdi.









International Journalists derneği tarafından üç farklı dilde basılan aynı zamanda elektronik ortamda da takipçileriyle buluşan Journalist POST dergisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.





Her günün sonunda sonuç bildirisi okundu. Bu kısımda soruları da cevaplayan Yüksel Durgut sadece Almanya’da 150’den fazla Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan gazetecinin olduğunu vurgularken, yeni nesil genç gazetecilerin yetiştirilmesi konusunda çalışma yapılmasının da önemine değindi.