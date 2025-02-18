Uluslararası gözlemciler, Kız Çocukları Davası'nı takip edecek!

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya, merkezi Washington’da olan International Center for Religion & Diplomacy (Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi) direktörü Rebecca Cataldi, Amerikalı insan hakları gözlemcisi Andrea Barron ve Paris Barosu’na kayıtlı ceza avukatı Anais Lefort katılacak.





Barolar Duruşmaya Neden Gelmiyor?

Bold'da yer alan habere göre davada kız çocuklarından birinin müvekkili olan Avukat Hatice Yıldız da yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek 3. duruşmaya uluslararası gözlemcilerin katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Yıldız,‘‘ Dünyanın farklı ülkelerindeki insan hakları aktivistlerinin ülkelerinden kalkıp geldikleri davaya vekillerimiz, barolar, kadın örgütleri, insan hakları dernekleri neden gelmiyor‘‘ diye sordu.





Kız Çocuklarının Yargılandığı Utanç Davası Nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hizmet hareketine mensup oldukları iddiasıyla aralarında 15 kız çocuğu ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 41 kişi, 7 Mayıs 2024’te gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı.





Üsküdar Çocuk Şube’ye götürülen 15 çocuk, 16 saat boyunca avukatlarıyla ve aileleriyle görüştürülmedi. Birbirleriyle konuşması dahi yasaklanan çocuklar bir polis memuru tarafından kan kusturmakla tehdit edildi. Korku ve tehdit ile aileleri aleyhine ifade vermeye zorlandı.





Üç ay telefonları dinlenen ve takip edilen öğrenciler, çocuklar ve ebeveynleri hakkında “120 terör eylemi” tespit edildiği iddia edildi.





Namaz Kılmak Suç gibi Gösterildi

İddianamede akla ziyan suçlamalar yöneltildi. Savcı çocukları, aynı evde kalarak birlikte ders çalışmak, bovling oynamaya gitmek, AVM’de buluşmak, Yemek sipariş vermek, sinemaya gitmek, parkta buluşup piknik yapmakla suçladı.





Savcı, namaz kılmayı, Kuran okumayı, sosyal etkinlikleri terör suçu gibi gösterdi. Hakim, kadınların altın günü yapmasını, doğum günü kutlamasını, çocukların ders çalışmasını silahlı terör örgütü üyeliğiyle bağlantı kurmaya çalıştı.





İnsan Hakları Savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabında hakimin çocuklara sorduğu soruları eleştirdiği için salondan çıkarıldı.