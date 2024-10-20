Uluslararası haydutluğa ABD Kongre Üyelerinden tepki!

Kenya’da Türkiye hükümetinin iş birliği yaptığı silahlı ve maskeli kişilerce 4 hayırsever Türk mültecinin kaçırılmasına dünyadan tepkiler artıyor. ABD kongre üyeleri, insan hakları örgütleri ve aktivistler yaptıkları açıklamalarla Kenya'daki insan kaçırılma olayıyla ilgili endişelerini dile getirdi, Kenya hükümetine ‘‘Türkiye'ye iade etmeyin‘‘ çağrısı yapıldı.







ABD KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ GELDİ Kenya’da Birleşmiş Milletler koruması altında başka bir ülkeye gönderilmeye bekleyen 4 masun insanın kaçırılmasına ABD kongre üyeleri de tepki gösterdi.

ABD Kongre üyesi Eric Swalwell:

“Türk topluluğu tarafından bana ulaşıldı ve dün Kenya’da Türk muhaliflerin kaçırılmasından endişe duyuyorum. Türk hükümetinin yurt dışındaki muhalifleri hedef alma geçmişi göz önüne alındığında, durumu yakından takip ediyorum.” dedi.





ABD Kongresi, Teksas’ın 14. Kongre Bölgesi Temsilcisi Randy Weber ise:



“UNHCR koruması altında bulunan Kenya’daki dört Türk vatandaşının yasadışı olarak kaçırılmasından derin endişe duyuyorum. Türkiye hükümetinin ajanları tarafından yapılan bu ulusötesi baskı, insani hukukun ihlalidir. Kenya’yı uluslararası hukuka uymaya ve hiçbir mültecinin geri göndermeme ilkesine dayanarak sınır dışı edilmemesini sağlamaya çağırıyorum.” diye belirtti.









SKANDALA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

ABD merkezli ‘Refugees Unknown Stories Untold’ isimli mülteci hakları derneği başkanı Vonya Womack, yaptığı videolu paylaşımda: “Türk hükümeti bir kez daha masum insanları kaçırıyor! Yetkilileri, derhal Kenya’daki kaçırılmaları durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.” dedi.







ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ



Kenya merkezli ICJ, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi’ye kendini adayan kuruluş, yaptığı açıklamada: “Kenya hükümeti, kayıp Türk sığınmacıları bulmak, güvenliklerini sağlamak ve zulüm görme riski altında oldukları Türkiye’ye zorla geri gönderilmelerini önlemek için acilen harekete geçmelidir. Bu olay, bir zamanlar mülteciler için güvenli bir liman olarak görülen Kenya’da, artık koruma arayanlar için düşmanca ve tehlikeli bir ortama dönüşen rahatsız edici bir eğilimin habercisidir.” ifadelerine yer verdi.













HOLLANDA AİLE BİRLEŞİMİNİ ONAYLAMALI



Türkiye’de insan hakları ihlallerini ve kaçırılmaları duyuran ‘İşkence Report’ adlı sosyal medya hesabı yaptığı duyuruda:





“Bugün sabah saatlerinde Kenya’nın başkenti Nairobi’nin 4 farklı noktasından 7 Türk vatandaşı silahlı ve maskeli kişilerce kaçırıldı. Kaçırılanlardan biri Öztürk Uzun. Uzun, Hollanda’daki eşinin başvurusu ile 1,5 yıldır aile birleşiminin onaylanmasını beklemekteydi.” çağrısında bulundu.





FREEDOM ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ: ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ



Eski NBA oyuncusu ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom, Kenya yetkililerine ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Freedom, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





“BM koruması altında bulunan, biri çocuk olmak üzere 7 Türk vatandaşı Nairobi’de kaçırıldı. Olası Türk istihbaratının müdahil olmasından şüpheleniliyor. Kenya yetkililerini ve uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye, kaçırılan kişilerin güvenliğini sağlamaya ve serbest bırakılmalarını talep etmeye çağırıyorum. Kenya, bu hukuka aykırı operasyonlara ortak olmasına izin vermemelidir.”





Yardımseverler mültecilerin kaçırılması Kenya medyasında haber olarak yer aldı.







GERGERLİOĞLU, FİDAN'A SORDU





DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığını ve Bakan Hakan Fidan'ı etiketleyerek 'neden açıkalam yapılmıyor' diye sordu. Gergerloğlu,





"Sorumu yineliyorum. T.C. vatandaşlarının Kenya'da can güvenliği yok mu?

Kaçırılan vatandaşlarımızın olduğu belli iken ve yakınları onlara ulaşamadıklarını bildirmişken TC_Disisleri ve HakanFidan niye açıklama yapmıyor?" ifadelerini kullandı.























