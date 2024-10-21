Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası haydutluk: BM korumasındaki 4 masum Kenya'dan Türkiye'ye kaçırıldı /21 Ekim 2024 16:49

Uluslararası haydutluk: BM korumasındaki 4 masum Kenya'dan Türkiye'ye kaçırıldı

Dışişleri Bakanı Kipkori Sing’oei, Pazartesi günü Kenya Hükümeti’nin geçen hafta Cuma günü Nairobi’de kaçırıldığı iddia edilen dört Türk vatandaşını hükümetlerine geri gönderdiğini doğruladı.

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Başkan Sekreter’e göre, dört kişi hükümetlerinin talebi üzerine ülkelerine geri gönderildi.

Ancak Sing’oei, Türk Hükümeti’nin Kenya’ya dört kişiyle ilgilenirken insan haklarını koruyacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Sing’oei bir açıklamada, ‘’Kenya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dört kişinin Türkiye hükümetinin talebi üzerine 18 Ekim 2024 Cuma günü ülkelerine geri gönderildiğini doğruladı’’ dedi.

''Kenya, ülkelerimiz arasındaki ikili belgelere dayanan sağlam tarihi ve stratejik ilişkiler sayesinde bu talebi kabul etti’’ diye ekledi.

Sing’oei’ye göre, dört Türk vatandaşı, onları orijinal vatanlarına geri gönderme kararı çıkmadan önce Kenya’da mülteci olarak kalıyordu.

PS ayrıca Türkiye'ye, dördünün uluslararası yasalara uygun olarak seyahat işlemleri sırasında onurlu bir şekilde muamele görecekleri konusunda güvence verdi.

''Dört kişi Kenya'da mülteci olarak ikamet ediyordu. Dışişleri ve Diaspora İşleri Bakanlığı, Türk yetkililerden dördünün ulusal ve uluslararası yasalara uygun şekilde onurlu bir şekilde muamele göreceği konusunda güvence aldı,'' diye ekledi.

PS'ye göre, Dışişleri Bakanlığı, devam eden bir inceleme tamamlanana kadar bireylerle ilgili medya sorularına da cevap vermeyecek.

Bu, Kenya'nın onlara gizlilik hakkı tanımasına ve her iki hükümetin de meselenin gizliliğini eşit seviyede tutmasına yardımcı olacak.
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