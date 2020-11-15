Uluslararası İnsan Hakları şarkı yarışması bugün: Jüri sensin!

Yarışma bugün (15 Kasım 2020 Pazar saat 12:00’de (New York Saati) başlayacak.
Alaska’dan, Tanzanya’ya kadar farklı birçok ülkeden 56 başvurunun geldiği yarışmada ilk 15 seçildi.
Kazananların izleyicileri oylarınızla seçileceği yarışmayı Asım Yıldırım sunacak. Programda dünyanın farklı yerlerinden bağlantılar izleyicilere sunulacak. Oylamanın nasıl yapılacağı ise yarın program esnasında açıklanacak.
Yarışmanın birincisi $3000 ikincisi $2000 üçüncüsü $1000 dördüncüsü $500 beşincisi $250 değerinde ödül ve mansiyon ödülleriyle beraber toplam $7,500 ödül sahiplerini bulacak.
Programın farklı yerlere göre saatleri şöyle;
15 KASIM PAZAR
12:00 PM New York
11:00 AM Houston- Chicago
9:00 AM Los Angeles
17:00 Londra
18:00 Almanya- Nijerya
19:00 Yunanistan- Güney Afrika
20:00 Türkiye – Kenya