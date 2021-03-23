Samanyolu Haber /Ekonomi / Uluslararası kuruluş adını koydu: Sermaye kontrolü! /23 Mart 2021 10:29

Uluslararası kuruluş adını koydu: Sermaye kontrolü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'de sermaye kontrolü ihtimalinin arttığını ancak bunun kendilerinin 'temel senaryo' olmadığını açıkladı.

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Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası 'düşük faiz politikasına' geçileceği yönündeki beklenti TL'de sert düşüşe neden oldu. Kimi yerli ve yabancı ekonomi analistleri, düşük faiz politikasının 'sermaye kontrolü'nü kaçınılmaz kılabileceği görüşünde.

S&P Global, açıklamasında "Son değişiklikler Türkiye Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığının sınırlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Açıklamada ayrıca "Kısa vadede yakından takip edilmesi gereken noktalardan biri yurt içinde yerleşik mevduat sahiplerinin davranışları ve yaşananların ardından dövize yönelip yönelmeyecekleri. Sermaye kontrolü yaşanması riski arttı ancak bu bizim temel senaryomuz değil." denildi.

Sermaye kontrolü nedir?

Sermaye kontrolleri, belirli bir bölgeden, örneğin bir ülkeden sermaye girişini ve çıkışını kontrol etmeye yönelik yasal veya düzenleyici önlemler olarak biliniyor. Böylelikle yurt içi ekonomiye giren ve çıkan yabancı sermaye akışını sınırlamış oluyor.

Bu önlemler genellikle, bir para biriminin döviz kurunu kontrol etmek adına veya sermaye kaçışını önlemek için alınıyor.

Bu kontroller vergileri, tarifeleri, mevzuatı, hacim kısıtlamalarını ve piyasaya dayalı kuvvetleri içeriyor. Sermaye kontrolleri, hisse senetlerini, tahvilleri, bonoları ve yabancı para cinsinden yapılan ticareti etkileyebiliyor.

Bir hükümet sermaye kontrolü ile yatırımcıların yabancı para cinsinden varlık edinmelerine engel getirilebileceği gibi yabancıların da yerel varlıkları almasının önüne geçilebilir.
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