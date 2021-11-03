Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Matematik yarışmasına az kaldı... /03 Kasım 2021 20:23

Uluslararası Matematik yarışmasına az kaldı...

Dünya genelinde bir çok ünlü Üniversite tarafından desteklenen 'Uluslararası Matemetik Yarışması' için sayılı günler kaldı.

SHABER3.COM

Ortaokul ve lise öğrencilerini matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiği teşvik etmek için en önemli yollardan bir de Matematik yarışmalarıdır. Online yapılan yarışmalarından biri de bir çok uluslararası üniversite tarafından desteklenen Online  Uluslararası Matematik Yarışması (IMC). Geçen yıl dünya genelinde 70 ülkeden, 1500 kişinin katıldığı bu yarışmada öğrenciler Dünya genelinde yaşıtlarıyla yarışacaklar ve seviyelerini görecek. 
Dünyadaki çeşitli okul çağı sınıfları için önde gelen matematik tabanlı yarışmalardan  birisi olan  Online IMC , pandemden etkilenen öğrencilerin ve öğretmenlerin moralini de düzeltmeyi amaçlıyor. 

Çeşitli katagorilerde online yapılacak yarışmada Tüm sorular İngilizce, Tayca, Çince, Rusça ve İspanyolca dilleri olmak üzere 5 dilde öğrencilere  sunulacak.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası Matematik yarışmasına az kaldı... Sonraki Haber >>

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:03:06