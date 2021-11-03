Uluslararası Matematik yarışmasına az kaldı...

Ortaokul ve lise öğrencilerini matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiği teşvik etmek için en önemli yollardan bir de Matematik yarışmalarıdır. Online yapılan yarışmalarından biri de bir çok uluslararası üniversite tarafından desteklenen Online Uluslararası Matematik Yarışması (IMC). Geçen yıl dünya genelinde 70 ülkeden, 1500 kişinin katıldığı bu yarışmada öğrenciler Dünya genelinde yaşıtlarıyla yarışacaklar ve seviyelerini görecek.

Dünyadaki çeşitli okul çağı sınıfları için önde gelen matematik tabanlı yarışmalardan birisi olan Online IMC , pandemden etkilenen öğrencilerin ve öğretmenlerin moralini de düzeltmeyi amaçlıyor.





Çeşitli katagorilerde online yapılacak yarışmada Tüm sorular İngilizce, Tayca, Çince, Rusça ve İspanyolca dilleri olmak üzere 5 dilde öğrencilere sunulacak.











