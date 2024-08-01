Samanyolu Haber /Ekonomi / Uluslararası piyasalarda fiyatlar yüzde 50 ucuzladı, BOTAŞ yüzde 38 zam yaptı /01 Ağustos 2024 12:13

Uluslararası piyasalarda fiyatlar yüzde 50 ucuzladı, BOTAŞ yüzde 38 zam yaptı

BOTAŞ bugünden geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 38 zam yaptı. Yurt içinde doğalgaz fiyatları artarken, uluslararası piyasalarda fiyatların yüzde 50 ucuzladığı ortaya çıktı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldiği duyuruldu. Buna göre 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38'lik artış yaşanacak.

BOTAŞ doğalgaza zam yaparken uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının son bir yılda yüzde 50 düştüğü ortaya çıktı.



Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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