Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Türkiye karnesini yayınladı /09 Şubat 2021 19:36

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Türkiye karnesini yayınladı

Yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalar yürüten Uluslararası Şeffaflık Örgütü, dünya çapında savunma sanayii şirketlerinin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele politikalarını mercek altına aldı.

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Yolsuzlukla Mücadele ve Kurumsal Şeffaflık Endeksi’nde yer alan dört Türk şirketi olumsuz not verildi.Türkiye'de en yüksek notu "D" sınıfında yer verilen Aselsan alırken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve Roketsan en düşük derece olan "F" grubunda yer aldı.

Örgüt, 38 ülkeden 134 şirketi inceledi.Buna göre dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yaklaşık dörtte üçlük çoğunluğu yolsuzlukla mücadelede ya hiçbir önlem almıyor ya da az çaba gösteriyor. 

Endekste Türkiye'den yer verilen dört şirket alt sıralarda bulunuyor.Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden savunma uzmanı Peter Conze, savunma sanayisinde rüşvet tehlikesinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Conze, "Savunma alanında rakamların yüksekliği ve az sayıda şirketin kamu ihalelerine katılması nedeniyle yolsuzluk tehlikesinin özellikle büyük olduğunu” söyledi.

Alman savunma sanayi şirketleri de yolsuzlukla mücadelede endeksinde alt sıralarda yer aldı. Conze, Almanya'nın dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olarak özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

 
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