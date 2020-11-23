Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası seyahatler için "karekodlu" küresel izleme önerisi /23 Kasım 2020 12:06

Uluslararası seyahatler için "karekodlu" küresel izleme önerisi

Çin uluslararası seyahatler için 'karekodlu' küresel izleme mekanizması önerdi

SHABER3.COM

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, uluslararası seyahatlerin yeniden kesintisiz başlamasını sağlamak için karekodların (QR kodu) kullanılacağı küresel bir izleme mekanizmasının kurulması çağrısında bulundu.

Şi, "Politikalarımızı ve standartlarımızı uyumlu hale getirmemiz ve düzenli insan akışını kolaylaştıracak yöntemler belirlememiz gerekiyor" dedi.

Çin, karekodların yolcuların sağlık durumunun tespiti için kullanılabileceğini söylüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ise bu kodların siyasi amaçlı olarak insanları izlemek için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Küresel ekonomi normale dönmeli'
Çin lideri bu açıklamasını hafta sonunda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde internet üzerinden gerçekleştirilen G20 zirvesinde yaptı.

Şinhua Haber Ajansı'na göre Şi, kare kodların "nükleik asit testi sonuçlarına göre düzenlenmiş sağlık sertifikaları" olacağını belirterek "Daha fazla ülkenin bu mekanizmaya katılmasını umuyoruz" dedi. Karekodlar, cep telefonlarıyla okunabiliyor.

Şi, konuşmasında ayrıca 'küresel ve endüstriyel tedarik zincirlerinin yeniden tesisi" ve "temel sağlık malzemelerinin ticaretinin serbest bırakılması" dahil, küresel ekonomin yeniden işlemeye başlaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarındaki artış, birçok ülke için seyahat sınırlamalarının kaldırılmasını zorlaştırıyor.

Örneğin Singapur ile Hong Kong arasındaki seyahatlerin bu hafta sonunda yeniden başlaması planlanıyordu. Ancak vakalardaki ani artış nedeniyle bu plan ertelendi.

'Truva atı'
İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Başkanı Kenneth Roth, Şi'nin önerisine şüpheyle yaklaşarak sağlık için başlatılacak bu uygulamanın "siyasi izleme ve dışlama için" bir "Truva Atı"na dönüşebileceği uyarısında bulundu.


Karekodlar, Çin'de Şubat'tan beri Covid-19'un yayılmasını önlemek için yaygın olarak kullanılıyor.

Otomatik olarak oluşturulan bu kodlarda insanların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Yeşil kodlar, bir kişinin serbestçe seyahat edebilmesine izin veriyor.

Turuncu ve kırmızı kodlar, bu kişilerin iki haftaya kadar karantinaya alınmasını gerektiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası seyahatler için "karekodlu" küresel izleme... Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:59