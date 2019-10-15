Uluslararası Tahkim’den Koza İpek kararı: Türkiye’deki tüm davaları durdurun

13 Eylül 2019 tarihindeki karar, Türkiye’nin atadığı hakem dahil olmak üzere oybirliği ile alındı. Karara göre Türkiye’nin İpek ailesi üyeleri, avukatları, bazı Koza İpek Medya üst düzey yöneticileri ile İpek Medya’da çalışan gazeteciler aleyhine başlatılan tüm ceza soruşturmaları ve ceza davalarının durdurulması gerekiyor. Türkiye’nin bu karara ise itiraz hakkı bulunmuyor.







Ancak Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve tüm sanıkların cezalandırılmasını, ailenin sahip olduğu hisselerin devlete aktarılmasını talep etmişti.





İpek ailesi avukatları dün mahkeme öncesi UYAP’a Uluslararası Tahkim tarafından verilen tedbir kararını yükledi ve bu karara göre davanın durdurulmasını talep etti.





Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görülmesine dün başlandı. Duruşma, 17 Ekim'e kadar sürecek.





Mahkemenin, Uluslararası Tahkim’in verdiği karara uyması ve ceza davasının durdurulması bekleniyor.





Uluslararası Tahkim Heyeti, Türkiye’deki ceza davalarındaki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu, tahkimde tarafların eşit mücadele edebilmesi ve telafisi imkânsız zararların önüne geçilebilmesi için bu kararı verdiğini belirtmişti.





İngiltere ile Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların korunmasına dair uluslararası anlaşma gereğince, Türkiye, İngiliz şirketlerinin Türkiye’deki malvarlıklarına el koymamayı taahhüt ediyor.