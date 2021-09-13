Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Tahkim Kurulu’nun ‘Koza İpek’ kararı 2 yıldır uygulanmıyor /13 Eylül 2021 13:46

Uluslararası Tahkim Kurulu’nun ‘Koza İpek’ kararı 2 yıldır uygulanmıyor

Gasp edilen Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, yaklaşık iki yıl önce Uluslararası Tahkim Kurulu’nun aldığı kararın Türkiye’deki mahkemelerce uygulanmadığını söyledi.

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Koza İpek’ten nemalanan ‘küçük bir klik’in kesin ve bağlayıcı olan tahkim kararını yok saydığını belirten Akın İpek, “Hukuk, hukuk diyordunuz… Alın size hukuk. Hem de, Türkiye Cumhuriyeti’nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası hukuk…” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yüksek Tahkim Kurulu, 13 Eylül 2019’da aldığı kararla Türkiye’de bütün mal varlığı AKP rejimi tarafından gasp edilen İpek ailesi hakkındaki ceza davalarının ‘durdurulmasına’ hükmetmişti. Karar kesin ve bağlayıcıydı. Türkiye’nin bu karara ise itiraz hakkı bulunmuyordu.

Karara göre Türkiye’nin İpek ailesi üyeleri, avukatları, bazı Koza İpek Medya üst düzey yöneticileri ile İpek Medya’da çalışan gazeteciler aleyhine başlatılan tüm ceza soruşturmaları ve ceza davalarının durdurulması gerekiyordu ancak durdurulmadı.

Aradan iki yıl geçti. İpek ailesiyle ilgili davalar devam etti.

Akın İpek bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Şu ifadeleri kullandı: “Ve; Uluslararası yüksek Tahkim kurulu, “İpek ailesi hakkındaki ceza davalarını durdurun” kararı verdi. Karar kesin ve bağlayıcı… Küçük bir ‘klik’, kararın uygulanmaması için mahkemelere baskı yapıyor. Bunlar Koza İpek ten nemalanan insanlar… Uyarıyorum, bu Anayasamıza göre suç olur. Anayasa uzmanlarımız, Uluslararası Tahkim Kurulu kararına uymayan, uyulmaması için telkin ve yorumda bulunanların katlanacağı sonuçları açıklasınlar… Küçük klik de; neden uyulmaması için uğraşıyor, bunu açıklasın… Anayasa uzmanlarımız, Uluslararası Tahkim Kurulu kararına uymayan, uyulmaması için telkin ve yorumda bulunanların katlanacağı sonuçları açıklasınlar…

Küçük klik de; neden uyulmaması için uğraşıyor, bunu açıklasın… Hukuk, Hukuk diyordunuz… Alın size Hukuk. Hemde, Türkiye Cumhuriyetinin uymayı taahhüt ettigi Uluslararası hukuk… Buyrun kardeşim.”
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