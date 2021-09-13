Uluslararası Tahkim Kurulu’nun ‘Koza İpek’ kararı 2 yıldır uygulanmıyor

Koza İpek’ten nemalanan ‘küçük bir klik’in kesin ve bağlayıcı olan tahkim kararını yok saydığını belirten Akın İpek, “Hukuk, hukuk diyordunuz… Alın size hukuk. Hem de, Türkiye Cumhuriyeti’nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası hukuk…” ifadelerini kullandı.





Uluslararası Yüksek Tahkim Kurulu, 13 Eylül 2019’da aldığı kararla Türkiye’de bütün mal varlığı AKP rejimi tarafından gasp edilen İpek ailesi hakkındaki ceza davalarının ‘durdurulmasına’ hükmetmişti. Karar kesin ve bağlayıcıydı. Türkiye’nin bu karara ise itiraz hakkı bulunmuyordu.





Karara göre Türkiye’nin İpek ailesi üyeleri, avukatları, bazı Koza İpek Medya üst düzey yöneticileri ile İpek Medya’da çalışan gazeteciler aleyhine başlatılan tüm ceza soruşturmaları ve ceza davalarının durdurulması gerekiyordu ancak durdurulmadı.



