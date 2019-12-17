Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Tahkim'den 'Koza-İpek' için yeni karar /17 Aralık 2019 00:39

Uluslararası Tahkim'den 'Koza-İpek' için yeni karar

Koza İpek Holding’e el konulması sonrasında holding hisselerinin ait olduğu şirketin Türkiye aleyhine açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

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Uluslararası Tahkim Kurulu, Koza-İpek Grubu ve İpek Ailesi hakkında Türkiye’deki ceza yargılamalarının durdurulması kararı aldı.

Koza İpek Holding’e ait hisselerin sahibi İngiliz şirketi İpek Investment Limited, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine Uluslararası Tahkim’de açtığı 6 milyar dolarlık tazminat davasında karar verildi. Tahkim Kurulu, Koza-İpek Grubu ve İpek Ailesi hakkında Türkiye’deki ceza yargılamalarının durdurulmasına hükmetti.

Uluslararası Tahkim Kurulu’nda görülen dava da Türkiye aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilmiş ve devam eden yargılamaların durdurulması istenmişti. Ancak İpek Holding hakkındaki tüm soruşturmaların ve ceza davalarının durdurulmasını öngören karara Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi uymamıştı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Karara göre Türkiye’nin İpek ailesi üyeleri, avukatları, bazı Koza İpek Medya üst düzey yöneticileri ile İpek Medya’da çalışan gazeteciler aleyhine başlatılan tüm ceza soruşturmaları ve ceza davalarının durdurulması gerekiyor. Türkiye’nin bu karara ise itiraz hakkı bulunmuyor.
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