Uluslararası Tahkim'in Cihan kararı ne anlama geliyor?

Uluslararası Tahkim olarak bilinen Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ndeki (ICSID) davayla ilgili Bold medyaya konuşan Avukat Nurullah Albayrak, “Ortada Zaman gazetesinin bir davası yok. Tahkim işin esasına girmeden yetkisizlik kararı verdi. AİHM süreci devam edecek” dedi.







Avukat Albayrak, davayla ilgili şunları söyledi: “Ortada Zaman gazetesinin bir davası yok. Dava, Cihan Medya’ya el konulmasıyla ilgili. Cihan Medya’nın sahibi Belçika’daki şirket, uluslararası tahkime başvurarak el konulan malvarlığıyla ilgili dava açıyor. Şu an verilen karar yetki ile ilgili bir karar. İşin esasıyla ilgili bir karar değil. Malvarlığına el konulması doğru ya da yanlıştır diye bir karar değil. Tahkim, bu davanın kendilerinin konusu olmadığına hükmediyor. Usul anlamında davanın açılması gereken yer Türkiye’nin iç hukuk yollarıdır diye bir karar veriyor. Bu bir yenilgi değildir. Cihan Medya ve diğer kurumların yargılaması Türkiye’de devam ediyor. El koyma kararlarının hukuka uygun olmadığı konusunda tereddüt yok. Tahkim biz yetkiliyiz deseydi. 100 milyon doların ödenmesine karar verecekti. AİHM süreci devam edecektir.”





Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Cihan Medya Dağıtım’ın sahibi Belçika şirketi Cascade Investment’ın başvurusunu, ihtilafın Türkiye’nin iç hukukunda çözülmesi gerektiğini ileri sürerek esasa girmeden yetkisizlik kararı verdi ve davayı reddetti. Hakem Heyeti, esasa girmeden verdiği yetkisizlik kararına rağmen, kendisine sunulan beyan ve delillere göre, Türkiye’de ceza hukuku mekanizmalarının tartışmalı bir şekilde kullanıldığını ve devletin muhalif medyaya karşı tutumu konularında endişe duyduğunu kaydetti. Tahkim Mahkemesi, kararında, Cascade Investment’ın Cihan Medya Dağıtım (CMD) şirketine yapmış olduğu yatırımın ‘sahte olmadığını’ vurgulayarak, Erdoğan iktidarının medyaya baskısının artmasından sonra bu yatırımın yapılması nedeniyle kendisinin yetkili olmadığını savundu.





Cascade Investment, ICSID’in kararıyla ilgili “Cascade Investment’in Zaman Gazetesiyle herhangi bir ortaklığı söz konusu değildir. Cascade sadece Zaman’ı dağıtan Cihan Medya Dağıtım adlı şirketin hakim hissedarıdır. Bundan sonraki süreç kayyım kararına karşı açılmış ve 5 yıldan fazla bir süredir Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen kararın sonucunu beklemek, olumsuz çıktığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaktır.” açıklaması yaptı.





Havuz medyası ise ICSID’in kararını “Zaman Türkiye Cumhuriyetine karşı açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti” başlığıyla verdi.



