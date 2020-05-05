'Uluyan milletvekilni kızdırdılar! Partisine öyle bir sitemde bulundu ki

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel hesabından kendi partisine eleştirilerde bulundu. Partisindeki bazı isimleri “Aynı parti de,aynı gemideyiz,benim hakkım da gıybete ne gerek var?” diyerek tenkit eden MHP’li Cemal Enginyurt, “Gıybet ederek arkamdan kuyu kazacağınıza, MHP ve Devlet Bahçeli düşmanı olduğu için yazdıklarıma "Cemalin söylediklerini ciddiye almayın"diyeceğinize, biz onun gibi düşünmüyoruz diyerek sahte itibar göreceğinize fikrinizi yazsanız,sizin görüşlerinizi okusak da bilgilensek diyorum” dedi.











