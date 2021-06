İki Washington Post muhabiri Yasmeen Abutaleb ve Damian Paletta’nın ABD’de Koronavirüs salgınının ilk günlerini aktardığı “Kabus Senaryosu: Trump Yönetiminin Tarihi Değiştiren Pandemi Yanıtının İçinden” (Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History) kitabından kesitler yayımlandı.



Donald Trump ve eski danışmanı John Bolton







Daha önce Trump'ın ABD'de Koronavirüs'e yakalananların Küba'da bulunan askeri hapishane Guantanamo'ya yollanmasını önerdiği kesiti çıkan kitaptan bu kez, Trump'ın John Bolton açıklamaları yayımlandı.





Kitaba göre, 2020'de Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında dönemin ulusal ekonomik konsey direktörü Larry Kudlow, öksürdü. Kitapta, öksürükten sonraki anlar şöyle aktarıldı:





"Trump ellerini yüzünün önünde sallayarak virüs partiküllerini yok etmeye çalışıyor gibi yaptı ve güldü. 'Şaka yapıyorum. Larry asla Covid kapmaz. Kapsa da iyimserliğiyle yener. John Bolton... Umarım Covid, John'u ortadan kaldırır"





John Bolton, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra, Trump'la ilişkisini de aktardığı bir kitap çıkararak Eski ABD Başkanı'nın tepkisini çekmişti.