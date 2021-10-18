Ümit Karan'ı fena tokatladılar

Kâr hayali kurarken anapara da gitti





7 kişiyi mağdur edip kayboldu





Savcılıktan takipsizlik kararı





Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Karan, kardeşi ile birlikte dolandırıcı kurbanı oldu. Karan'ın arkadaşı olan Ender S. isimli şahıs, bir medya grubuyla irtibata geçip brokerlığa başladığını ve kendisine yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayacağını söyledi.Arkadaşlarına inanan Karan kardeşler, sözkonusu kişiye toplam 1 milyon 700 bin liralık ödeme yaptı. Ancak iki kardeş, daha sonra çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Ender S. ise aradan aylar geçmesine rağmen yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.Bunun üzerine Karan kardeşler paralarını istedi. Fakat topladığı meblağı iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Ümit Karan ve kardeşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktörün yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.Savcılık yaşanan süreçte, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma halen sürüyor.