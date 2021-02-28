Ümit Nağmeleri, ‘Benim Meselem’ parçasını günümüze uyarladı

Ümit Nağmeleri, “Arabeskin Babası” ve “Müslüm Baba” olarak sanat tarihine adını yazdıran Müslüm Gürses’in ‘Benim Meselem’ parçasını günümüze uyarladı. Genç sanatçıların okuduğu parça Ümit Nağmeleri’nin Youtube kanalında yayınlandı.











Ümit Nağmeleri, “Arabeskin Babası” ve “Müslüm Baba” olarak sanat tarihine adını yazdıran Müslüm Gürses’in ‘Benim Meselem’ parçasını günümüze uyarladı. Yeni yayınlanan projede Türkiye’de son yıllarda yaşanan zulümlere dikkat çekildi. Genç sanatçıların okuduğu parçada “Bir sevda türküsüdür, her şey O’nu anlatır Beton duvarlar ardında ne çiçekler açtırır Cemrenin kardelenle, buluştuğu o an gibi Üflemekle sönmez bu aşk, ne çerağlar yandırır”ifadelerine yer verildi. İşte yeniden uyarlanan Benim Meselem’in sözleri…





“Bir sevda türküsüdür, her şey O’nu anlatır

Beton duvarlar ardında ne çiçekler açtırır

Cemrenin kardelenle, buluştuğu o an gibi

Üflemekle sönmez bu aşk, ne çerağlar yandırır

Kilitlendi gönüllerimiz, sonsuzluğun yoluna

Heyecanla koşar iken, el at geride kalana

Eza, cefa gördük diye küsemeyiz biz kadere

Naz edecek değiliz biz, yolun sahibi olana

Yılmak yok davamızda, gelecekten ümitvarız

Başımız dik yaşarız biz, karıncaya kıyamayız

İncinsek de incitmeyiz, yaşatmak için varız

Aldanırız aldatmayız, Hakk olandan yanayız

Bir sevdamız var bizim, hizmet için yaşarız

Düşseler de ardımıza, deniz derya aşarız

Böyle bir aşk harcanamaz, mala, mülke, dünyaya

Mecnun yaşamadı böyle bir aşk, nasip olmadı Ferhata





Zaman zaman karşımıza, gulyabaniler çıksa da

Taşlı, dikenli yollarda, bin dönemeç olsada

Vefasızlar hançeriyle, sırtımızdan vursa da

söz vardık biz Allah’a, dönmeyeceğiz asla.





Celalinden gelse cefa, yahut cemalinden vefa

Kefen hırka senden ise, ikisi de cana safa.

Hicran senden, visal senden, ayandır her şey sana

Sebepleri halk edensin, KÜN FEYEKÜN, olur bir anda

Her karanlıktan sonra, bir aydınlık var elbet

Doğacaktır yine güneş, sen yeter ki sabret

Cehaletle, tefrikayla, mücadelemiz bitmeyecek

Alın yazımız, her şeyimiz aşkımız bizim hizmet.”