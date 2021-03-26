Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Nağmeleri’den Berat Kandili için özel program /26 Mart 2021 21:10

Ümit Nağmeleri’den Berat Kandili için özel program

Berat Kandilinde Ümit Nağmeleri, Kur’an tilaveti ve Naat- Şerif’in okunacağı, dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerin ilahilerle renk katacağı, sürpriz katılımcıların olacağı özel bir program hazırladı.

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Ümit Nağmeleri, mübarek üç aylardan Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan Berat gecesi için özel bir program hazırladı.

Program, Avrupa saati ile 20:00, İngiltere saati ile 19:00, New York saatiyle 15:00 ve Türkiye saat ile 22:00’de Ümit Nağmeleri YouTube kanalından yayınlanacak. Hizmet gönüllüleri tarafından dünyanın dört bir yanında açılan okullardan mezun öğrencilerin de katılacağı programın 1 saat 30 dakika olarak planlandı.

Programa, Almanya, Arnavutluk, Endonezya, Fransa, Kenya, Tayland, Nijerya, Mozambik, Tacikistan, Kazakistan, Tunus, Romanya’dan katılacak öğrenciler söyleyecekleri ilahilerle renk katacak.

Kur’an tilaveti, naat ve ilahilerin okunacağı Berat özel programında sürpriz katılımcılar da olacağı öğrenildi.


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