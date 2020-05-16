Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Nağmeleri- NAAT GECESİ 2020 bu akşam /16 Mayıs 2020 15:04

Ümit Nağmeleri- NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Ümit Nağmeleri, rahmet iklimi Ramazan ayının huşu içinde eda edildiği bugünlerde internet üzerinden ‘Naat Gecesi’ düzenleyecek

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Corona salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve toplu etkinliklere katılamayan sanatseverler internet üzerinden bir araya gelme fırsatı bulacak.

CANLI YAYIN LİNKİ: 
https://youtu.be/Prbo6eCYczM




Televizyonlardan tanıdığımız Asım Yıldırım’ın sunacağı programa daha önce Türkçe Olimpiyatları ve IFLC etkinliklerinde gösterdikleri başarılı performanslarıyla hatırlanan Güney Afrika’dan Lokman, Endonezya’dan Rahmi , Tacikistan’dan Farrukh , Orta Asya’dan Semasultan, Sonahanım, Tunus’tan Alaaddin, Almanya’dan Selman ile Washington’dan Seyit Ali katılıyor.

Katılımcılar Türkçe Olimpiyatları sırasında yaşadıkları tecrübelerini ve hatıralarını paylaşacak. Genç yetenekler canlı bir şekilde okuyacakları naatlarla Efendimiz (SAV)’ı anma imkanı bulacağız.

Cumartesi akşamı düzenlenecek program 16 Mayıs Cumartesi akşamı YouTube üzerinden yayınlanacak.

Türkiye saati ile 23:00
Romanya saatiyle 23:00
Avrupa saatiyle 22:00
İngiltere saatiyle: 21:00
New York saatiyle 16:00
Avustralya saatiyle 06.00
Güney Afrika saatiyle 22:00
Kazakistan saatiyle 02:00
Kırgızistan saatiyle 02:00
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