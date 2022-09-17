Ümit Nağmeleri’nden Danimarka çıkartması

Ümit Nağmeleri'nin Danimarka programına Ishøj Musikteater salonu ev sahipliği yapacak. Programı ise tanınmış isimlerden Reha Yeprem sunacak. Usta ismin sunuculuğunda Ümit Nağmeleri, izleyicilere unutulmaz bir resital sunacak.







Ümit Nağmeleri, Danimarka programında şiirler, şarkılar, dans gösterileri olacak. Tanzanya, Moldova, Endonezya, Arnavutluk, Tunus, Kenya ve Almanya’dan isimler unutulmaz bir gece için hazırlıkları yapıp, program saatini beklemeye başladı.





Ümit Nağmeleri Danimarka programı 17 Eylül Cumartesi (bugün) Avrupa saatiyle 17:00’de başlayacak ve Ümit Nağmeleri YouTube kanalının https://youtu.be/c8UKCWvMBRY linkinden canlı olara yayınlanacak.





Program saati

Kopenhag - 17.00

Berlin - 17:00

New York - 11:00 AM

İstanbul - 18:00



