Samanyolu Haber /Dünya / Ümit Nağmeleri’nden Danimarka çıkartması /17 Eylül 2022 13:22

Ümit Nağmeleri’nden Danimarka çıkartması

Ümit Nağmeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da izleyicilerin karşısına çıkacak. Danimarka’da ilk kez sahne alacak Ümit Nağmeleri heyecanlı bir bekleyişe sebep oldu.

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Ümit Nağmeleri'nin Danimarka programına Ishøj Musikteater salonu ev sahipliği yapacak. Programı ise tanınmış isimlerden Reha Yeprem sunacak. Usta ismin sunuculuğunda Ümit Nağmeleri, izleyicilere unutulmaz bir resital sunacak. 

Ümit Nağmeleri, Danimarka programında şiirler, şarkılar, dans gösterileri olacak. Tanzanya, Moldova, Endonezya, Arnavutluk, Tunus, Kenya ve Almanya’dan isimler unutulmaz bir gece için hazırlıkları yapıp, program saatini beklemeye başladı. 

Ümit Nağmeleri Danimarka programı 17 Eylül Cumartesi (bugün) Avrupa saatiyle 17:00’de başlayacak ve Ümit Nağmeleri YouTube kanalının https://youtu.be/c8UKCWvMBRY linkinden canlı olara yayınlanacak. 

Program saati 
Kopenhag - 17.00 
Berlin - 17:00 
New York - 11:00 AM 
İstanbul - 18:00  

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