Ümit Nağmeleri’nden Kurban Bayramı için özel klip

Çünkü o güne kadar kurbanların tamamını kendi cebinden karşılardı. Aklına çok zengin bir arkadaşı geldi. Kendisini çok severdi. Yanında çalışan genci çağırdı ve ona şöyle dedi: “Falancaya git de ki fakir senden Kurban istiyor.”





gülümsedi.





Ümit Nağmeleri olarak tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın; sağlık, huzur, bereket ve birlik getirmesini temenni ederiz.Yıllar önce, hizmet delisi şair abimiz her Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini ülkelerinde ziyaret eder, kurbanları yerinde kesip dağıttırdı.Şair, Ozan ve Ressam Bekir Salim’in ilham verici bir hikayesini sizinle paylaşıyoruz.O yıl, kendisine 100 kurbanlık bir hedef verildi. Bu rakam kapasitesini fazlasıyla aşmış fakat hedefi veren büyüğe “hayır” demek de kolay değildi;“Baş üstüne efendim dedi, dedi lakin içten içe de derin bir endişeye kapıldı. O günün parasıyla 60 milyar tutuyordu. Bu hedefin kendi parasıyla ödemesi ve altından kalkması pek de mümkün görünmüyordu.Hayatında ilk kez birinden böyle bir şey istiyordu. Bir zaman sonra yardımcısı boynu bükük geri döndü. Derinden yaraladı red cevabını alınca.Hemen telefona sarıldı ve doğaçlama bir şiir yazıp gönderdi arkadaşına. Ardından telefonu çaldı, öteki uçtaki ses, “Para mı yollayayım, inek mi?”“Taşlama şairlerine böyle koz vermek doğru değildi. Gayri ihtiyari “Sen zaten gelip gidiyorsun, sen para yolla.” dedi.Kısa süre sonra, adamın şoförü elinde iki zarfla geldi.Birini uzattı: “Bu, sizin istediğiniz iki ineğin parası,Ardından ikinci zarfı da uzattı: “Bu da sizin sözünüzü ikiletenin cezasıymış.” dedi.Bir oh çekti.Arkadaşının alınganlıkla değil, tebessümle karşılaması içini rahatlattı. Bu şarkının da hikayesi böyle dostlar. Kim bilir daha ne anılar vardır hayır yollarında.Hey gidi günler.Sözler: Bekir SalimBeste ve Müzik: Ersin Yıldız