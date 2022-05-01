Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Nağmeleri’nden Ramazan Bayramı’na özel program /01 Mayıs 2022 13:14

Ümit Nağmeleri’nden Ramazan Bayramı’na özel program

Özellikle mübarek günlerde yaptığı farklı programlarla farkındalık oluşturan Ümit Nağmeleri, Ramazan Bayramı’nda da takipçilerinin karşısına özel bir içerik ile çıkıyor.

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Ümit Nağmeleri, bu Ramazan Bayramı’nda da takipçilerinin karşısına özel bir içerik ile çıkıyor. Reha Yeprem’in sunacağı, Grup Nevbahar’ın yorumları ve sürpriz bir konuğun yer alacağı özel program Pazartesi akşamı Avrupa saatiyle 20.00’de Ümit Nağmeleri’nin YouTube kanalında yayınlanacak.

Genç öğrencilerden oluşan Nevbahar Müzik Korosu’nun seslendireceği gurbet ve coşku içerikli şarkılar, şiirler ve türkülerle dolu programda, bir de özel bölüm var.

Kısa süre önce yayınlanan ve izleyenleri çok etkileyen küçük Zeynep Vildan’ı bir iftar vakti ziyaret eden Nevbahar Korosu’nun, bu ziyaretten çok özel anları sadece bayram özel programında olacak.

Ümit Nağmeleri’nin sunduğu Bayram Özel Programı 2 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak.
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