Samanyolu Haber /Kültür / Ümit Nağmeleri Özel Programı /27 Mart 2021 21:36

Ümit Nağmeleri Özel Programı

Ümit Nağmeleri’nin Berat Kandili için hazırladığı özel programa herkes davetli.

SHABER3.COM

Ümit Nağmeleri, mübarek üç aylardan Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan Berat gecesi için özel bir program hazırladı. Yayın linki  

Program, Avrupa saati ile 20:00, İngiltere saati ile 19:00, New York saatiyle 15:00 ve Türkiye saat ile 22:00’de Ümit Nağmeleri YouTube kanalından yayınlanıyor. Hizmet gönüllüleri tarafından dünyanın dört bir yanında açılan okullardan mezun öğrencilerin de katıldığı programın süresi 1 saat 30 dakika olarak planlandı.

Programa, Almanya, Arnavutluk, Endonezya, Fransa, Kenya, Tayland, Nijerya, Mozambik, Tacikistan, Kazakistan, Tunus, Romanya’dan gelen öğrenciler söyleyecekleri ilahilerle renk katıyor.

Kur’an tilaveti, naat ve ilahilerin okunacağı Berat özel programında sürpriz katılımcılar da var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ümit Nağmeleri Özel Programı Sonraki Haber >>

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:03