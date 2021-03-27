Ümit Nağmeleri Özel Programı

Ümit Nağmeleri, mübarek üç aylardan Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan Berat gecesi için özel bir program hazırladı. Yayın linki





Program, Avrupa saati ile 20:00, İngiltere saati ile 19:00, New York saatiyle 15:00 ve Türkiye saat ile 22:00’de Ümit Nağmeleri YouTube kanalından yayınlanıyor. Hizmet gönüllüleri tarafından dünyanın dört bir yanında açılan okullardan mezun öğrencilerin de katıldığı programın süresi 1 saat 30 dakika olarak planlandı.





Programa, Almanya, Arnavutluk, Endonezya, Fransa, Kenya, Tayland, Nijerya, Mozambik, Tacikistan, Kazakistan, Tunus, Romanya’dan gelen öğrenciler söyleyecekleri ilahilerle renk katıyor.





Kur’an tilaveti, naat ve ilahilerin okunacağı Berat özel programında sürpriz katılımcılar da var.