Ümit Nağmeleri “Vuslatın Ardından” Atlanta’da

Programa katılan Enes, etkinlikten duyduğu memnuniyeti “ North Carlonia’dan yaklaşık 5 saatlik yoldan sadece Vuslatın Ardından’ı izlemek için geldik. Bütün öğrenci arkadaşlarımla bu gecede hem ağladık, hem Hizmet’in güzelliklerini saat aracılığı ile görmüş olduk. Özellikle bu dönemde yapılan etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bunun gibi sanat etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz. Organize edenlere çok teşekkür ederiz.”şeklinde konuştu.









Roswell Cultural Arts Center’da gerçekleştirilen programın sunuculuğunu televizyon dünyasının tecrübeli ismi Kemal Gülen üstlendi. Gecenin açılış konuşmasını ise SouthEast Islamic Community Center Başkanı Atakan Ata yaptı.Ata konuşmasında, “Hocaefendi; ufkuyla, inancıyla, aksiyonuyla ve yaşantısıyla hepimizin rehberiydi. Ona hepimiz çok şey borçluyuz. O, yeryüzü mirasçılarının vasıflarını sayarken, sekizinci vasıf olarak sanattan bahsediyor ve sanatın etkin tesir gücüne yürekten inanıyordu. Her daim bu tür programların yapılmasını teşvik ediyor, sanatın diliyle hakikatin anlatılmasını önemsiyordu.”ifadelerine yer verdi.Hocaefendi’den aldıkları cesaretle dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli gençlerle birlikte, gelecek nesillere Sanatın evrensel dili ile bu sahnede unutulmaz bir Program sizlere sunmak istediklerini ifade ederek “Ümit Nağmeleri “Vuslatın Ardından” temasıyla bugün bizlerle olacak : Bizler de ev sahibi olarak, başta IFLC Organizasyon Heyeti’ne, Kemal Gülen bey’e ve tüm gençlerimize burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz”şeklinde konuştu.Program boyunca izleyiciler hem duygusal hem de anlam yüklü anlar yaşadı. Genç sanatçılar, sahneye “Nâmın Duyulsun” şiiriyle çıkarak geceye sanatla vefa damgası vurdu. Ardından sahnelenen tiyatro skeçleri, Hocaefendi’nin hayatındaki önemli dönüm noktalarını etkileyici bir şekilde yansıttı.İzleyiciler, bu skeçlerde zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.Gösteride, hicret yolculuğuna çıkan adanmış ruhların hikâyesi de dramatik sahnelerle sunuldu. Programın sonunda “Yeni Bir Dünya” adlı eser hep birlikte seslendirilerek, daha adil bir dünyanın umudu vurgulandı. Gençlerin sahnede okuduğu, “Dönersek kalleşiz” sözleri ise geceye damga vurdu.Tanzanya’dan Said, ‘Kime Ne’ parçası ile salondan büyük alkış aldı. Said’in“Yoluna güller dökeriz , Derdin bizim biz çekerizYoluna güller ekeriz , Sen üzülme biz çekerizTerk-i terk eder geçerizKime ne,kime neKime ne ah, kime ne” sözleri büyük ilgi gördü.Genç sanatçı Ebubekir, “Bu adam benim Hocam” dizelerini okuduğunda salonda derin bir sessizlik hâkim oldu; seyirciler, adeta bir babaya sahip çıkıyormuşçasına duygulandı.Tanzanyalı Amin’in “Önden Giden Atlılar” performansı ise, hayatlarını bir bavula sığdırıp bilinmez diyarlara hicret eden fedakâr gönül insanlarını sembolize etti. Bu sahne, salondaki birçok Hizmet gönüllüsünü hıçkırıklara boğdu.Arnavutluktan Arseldi, ‘Hizmet Etmeye Geldik’ parçası ile sahne aldı. Yine Arnavutluktan Xhoni, ‘İnsanlığın Efendisi’ parçası ile salonu çoşturdu. Salondakiler uzun süre Xhoni’ye eşlik etti.Programa Atlanta’dan katılan Emin isimli bir öğrenci ise, bu etkinlikte sadece baba ve annelerimiz değil, bizim gibi öğrencilerde büyük zevk aldı. İlk başta 30-40 dakika izler sonra ayrılırım diye düşünmüştüm. Ama programın tamamını büyük bir ilgi ile izledim.”dedi.