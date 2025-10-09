Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Nağmeleri yine hayran bırakacak: 'Vuslatın Ardından' ABD turnesi başlıyor /09 Ekim 2025 09:58

Ümit Nağmeleri yine hayran bırakacak: 'Vuslatın Ardından' ABD turnesi başlıyor

Ümit Nağmeleri ekibinin bu yıl için hazırladığı “Vuslatın Ardından” programı, Avrupa turnesinin ardından şimdi de ABD’de sahne almaya hazırlanıyor.

Bir gönül insanının ardından duyulan derin hüzün ve özlemle şekillenen bu özel temalı program, ilk olarak 10 Ekim Cuma günü Teksas’ın Dallas şehrindeki Granville Arts Center’da izleyiciyle buluşacak. Programın sunuculuğunu televizyon dünyasının tecrübeli ismi Kemal Gülen üstlenecek.

Genç yetenekler, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Erzurum’daki doğumundan ABD’deki vefatına uzanan hayat yolculuğunun önemli kesitlerini tiyatro ve animasyonlarla sahneye taşıyacak.

Beş bölümden oluşan bu anlamlı gösteri; duygu yüklü hikâyeler, derin anlamlar taşıyan şiirler ve bu şiirlerden ilhamla bestelenen ezgilerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanatın ve müziğin evrensel dili ile yoğrulan “Vuslatın Ardından”, kaybettiklerimize duyulan sevgi ve özlemi dile getirirken aynı zamanda seyircisini manevî bir yolculuğa davet edecek. Her bir bölüm, farklı bir hikâyeyi sahneye taşıyarak yüreklerde derin izler bırakacak.

Dallas’taki etkinlik için biletlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Houston’daki etkinlik için biletlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Ümit Nağmeleri'nin 'Vuslatın Ardından' ABD turnesinin tanıtım klibi:
