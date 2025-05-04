Ümit Nağmeleri'nden Avrupa'da görkemli final

Unutulmaz final, Hollanda’nın kültür ve sanat merkezi Rotterdam’da ülkenin en prestijli salonlarından De Doelen Konferans Merkezi’nde gerçekleşti. 1700 kişinin izlediği gece, sanatın kalplere dokunuşuna, maneviyatla harmanlanmış sahne performanslarına ve unutulmaz anlara sahne oldu.









Bu yılki gösterinin teması, kısa süre önce Hakk’a yürüyen Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hatırasına ithafen “Vuslatın Ardından” olarak belirlendi. Gösteri, Hocaefendi’nin hayatından alınan önemli kesitlerin tiyatral yorumlarla sahneye taşınmasıyla izleyicileri hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkardı.









Erzurum’un karla kaplı sokaklarından, İzmir’in ilim meclislerine; Edirne’nin tarih kokan atmosferinden İstanbul’un manevi derinliğine uzanan hatıralar, izleyicilere sadece bir biyografi değil; bir döneme, bir misyona ve bir gönül yolculuğuna tanıklık ettirdi. Sahne aralarında yer verilen özgün anlatılar, görsel efektler ve duygusal müzik geçişleriyle seyirci adeta zamanın ve mekânın ötesine taşındı.









Sahne Sanatları ve Müzikal Performanslar İzleyicileri Büyüledi

Gecede genç sanatçılar tarafından icra edilen ezgiler, şiirler ve tiyatral performanslar, salonda büyük ilgi gördü. Geleneksel motiflerle modern anlatım tekniklerinin bir arada kullanıldığı sahne tasarımı, izleyicilere estetik bir şölen sundu. Özellikle manevi atmosferi yansıtan besteler ve güçlü vokaller, sanatın sadece eğlendirmekle kalmadığını; aynı zamanda kalbe, zihne ve ruha hitap ettiğini bir kez daha gösterdi.





Etkinlik yaklaşık 3,5 saat boyunca soluksuz sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde dahi salondan kopmayan izleyiciler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı, kimi anlarda ise tebessümlerle gösterilere eşlik etti.









S.A.N.A.T Derneği’nden Anlamlı Açıklama

Gösteri sonunda kürsüye çıkan, Hollanda’da yeni kurulan S.A.N.A.T (Stichting Aanmoediging Nederlands Art Talent) Derneği Başkanı Vecih Er, geceye dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:





“Bugün burada, sanatın birleştirici gücünü ve birlikte yaşama sanatını hep birlikte yaşadık. 1700 kişinin bir araya gelerek bu gecede buluşması bizim için sadece bir sayı değil; bir toplumsal mesaj, bir umut ve bir geleceğe yatırımdır. Bu tür sanatsal organizasyonlar, ‘Harmonie van Nederland’ (Hollanda’nın Renkleri) çatısı altında farklı şehirlerde devam edecek. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekibe ve bu geceyi anlamlı kılan tüm katılımcılara gönülden teşekkür ederiz.”









Sanat Yolculuğu Amerika’da Devam Ediyor

Avrupa turnesi boyunca Almanya’nın birçok şehrinde sahne alan Ümit Nağmeleri ekibi, Rotterdam’daki bu anlamlı geceyle Avrupa turnesini sonlandırmış oldu.





Sanatın diliyle farklı coğrafyalarda gönüllere dokunmaya devam edecek olan ekip, önümüzdeki aylarda ABD’deki sanatseverlerle buluşacak. Ümit Nağmeleri, yeni sahnelerde yeni hikâyelerle, umut ve ilham taşımaya devam edecek.