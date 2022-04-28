Ümit Ödağ'dan Akşener'e Mansur Yavaş çağrısı

Cumhuriyet TV'de Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir çağrıda bulunarak, "Biz Zafer Partisi olarak Akşener'in Millet İttifak'ından ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. de Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir çağrıda bulunarak, "Biz Zafer Partisi olarak Akşener'in Millet İttifak'ından ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.





İşte Özdağ'ın konuyla ilgili kullandığı o ifadeler:







Mevcut iki ittifak var. Bu iki ittifakın da içinde olmayız. Muhalefete 'Mansur Yavaş'ı aday gösterin' dedik. Çünkü Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir halk desteği var. Biz bunu 7 Nisan'da söyledik ancak bu süreç içinde gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Zafer Partisi'ne oy verme kararı almış birçok AKP'li Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor. Mansur Bey'in gerekçesini tartışmıyorum sadece tespit ediyorum. Bağımsız aday olsa bile kazanır. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz. Kemal Bey'e sesleniyorum; 'Siz aday olup lütfen Erdoğan'a can suyu vermeyin'. Biz Zafer Partisi olarak Akşener'in Millet İttifak'ından ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz. İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum."