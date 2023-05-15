Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ: Evet, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladık /15 Mayıs 2023 13:30

Ümit Özdağ: Evet, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içerisinde bulundukları ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5'lik oy oranına dikkati çekerek "Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. Daha fazla oy almalıydık" dedi.

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Türkiye'nin kaderini şekillendireceği belirtilen seçimlerinde sona gelindi. Yarışın cumhurbaşkanlığı ayağı ikinci tura kalırken parlamento büyük oranda şekillenmiş durumda. Seçimde ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy oranı dikkati çekti. 

Oğan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.35, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45.05 oranında oy aldığı seçimde yüzde 5.28'e ulaşarak kilit bir konuma geldi. 

Kurulduğu günden bu yana sığınmacı karşıtı politikalarla gündeme gelen ve Oğan'ın adaylığında önemli rol oynayan Zafer Partisi ise yüzde 2.25 oranında oy aldı. Sonuçları değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir.

Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan Bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız"

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