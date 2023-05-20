Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ, görüşmede Kılıçdaroğlu'na iki soru sormuş /20 Mayıs 2023 11:00

Ümit Özdağ, görüşmede Kılıçdaroğlu'na iki soru sormuş

Siyasetin gözü önceki gün Ankara'daki Kılıçdaroğlu-Özdağ zirvesindeydi. İki lider, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Son olarak görüşmede, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği iki soru ve masadaki gündem maddeleri ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 9 gün kala; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya geldi.

İki isim önceki gün 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Merakla beklenen görüşme saat 14.50 civarında sona erdi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA İKİ SORU

Görüşmeye dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken; Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre Özdağ; Kılıçdaroğlu'na HDP konusundaki düşüncesini sordu.

Görüşmede ayrıca ekonominin durumu da gündeme geldi. Özdağ'ın, CHP liderine "Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.

Zirvede anayasa değişikliği konusu da masaya yatırıldı.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu "Güzel bir toplantı yaptık" derken, Zafer Partisi lideri Özdağ da Ata İttifakı'nda yapılacak istişare sonrası ikinci tur kararının açıklanacağını söylemişti.
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