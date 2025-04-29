Ümit Özdağ hakim karşısında: Hapis ve siyasi yasak isteniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ’ın savunması alındı.
Özdağ, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Konuşmamın iki yerinde de “Erdoğan ve AKP” ifadeleri birlikte geçmektedir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı kimliğine değil, AKP Genel Başkanı kimliğine yönelik bir cevap olduğu ortadadır. Konuşma Antalya’da yapılmış olmasına rağmen; İstanbul Başsavcılığı, 20 Ocak sabahı, cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkımda soruşturma başlattı. Aynı gün Ankara’da, saat 18.30 sularında, 100’e yakın polis memurunun, bulunduğumun lokantanın çevresini kuşatması sonrasında gözaltına alındım."
"Aynı akşam polis ve PÖH ekipleri tarafından, ortalama 150 km hızla bir konvoy eşliğinde İstanbul’a getirildim. Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2 metrelik bir kalasın üstünde geçirdim" diyen Özdağ, savunmasına şöyle devam etti:
"21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri’de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı’nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün; Kayseri’de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır."
Hakime seslenen Özdağ, "Bugün yargılanmakta olduğum, cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile ilgili, savcılık daha sonra iddianame hazırlamış ancak suç unsuru olduğu iddia edilen konuşmamda hangi ifadelerimin ve neden hakaret olduğunu ifade etmemiştir" ifadelerini kullandı.
DURUŞMADA GERGİNLİK
Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi. Öte yandan adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
Ayrıca, duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip etti.
DAVA ERTELENDİ
Ümit Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı dava; 10 Eylül'e ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
Özdağ’ın, Erdoğan’a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu savunulan iddianamede, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu savunuluyor.
4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır” maddesinin uygulanması da talep ediliyor.
ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?
Zafer Partisi’nin 19 Ocak Pazar günü Antalya’da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda konuşan Özdağ, “Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti’ne casusları sokamamıştır” demişti.
Özdağ ayrıca, “Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu’ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir” ifadelerini kullanmıştı.