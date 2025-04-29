Ümit Özdağ hakim karşısında: Hapis ve siyasi yasak isteniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ’ın savunması alındı.

Özdağ, savunmasında şu ifadeleri kullandı:





"Konuşmamın iki yerinde de “Erdoğan ve AKP” ifadeleri birlikte geçmektedir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı kimliğine değil, AKP Genel Başkanı kimliğine yönelik bir cevap olduğu ortadadır. Konuşma Antalya’da yapılmış olmasına rağmen; İstanbul Başsavcılığı, 20 Ocak sabahı, cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkımda soruşturma başlattı. Aynı gün Ankara’da, saat 18.30 sularında, 100’e yakın polis memurunun, bulunduğumun lokantanın çevresini kuşatması sonrasında gözaltına alındım."





"Aynı akşam polis ve PÖH ekipleri tarafından, ortalama 150 km hızla bir konvoy eşliğinde İstanbul’a getirildim. Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2 metrelik bir kalasın üstünde geçirdim" diyen Özdağ, savunmasına şöyle devam etti:





"21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri’de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı’nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün; Kayseri’de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır."





Hakime seslenen Özdağ, "Bugün yargılanmakta olduğum, cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile ilgili, savcılık daha sonra iddianame hazırlamış ancak suç unsuru olduğu iddia edilen konuşmamda hangi ifadelerimin ve neden hakaret olduğunu ifade etmemiştir" ifadelerini kullandı.







