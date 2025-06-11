Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ hakim karşısında: İstenen ceza belli oldu /11 Haziran 2025 16:31

Ümit Özdağ hakim karşısında: İstenen ceza belli oldu

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıktığı davada karar çıktı. Mahkeme, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasından açılan davadaki ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda gerçekleşen duruşma, saat 10.30 itibarıyla başladı.

Partisinden pek çok isim de Ümit Özdağ'a destek için Silivri Cezaevi yerleşkesine giderken, duruşma salonuna giren Özdağ'ın, avukat ve izleyiciler tarafından alkışlandığı bildirildi. Duruşmada savunma yapan Özdağ, kendisi aleyhinde hiçbir delilin olmadığını ve yargılamanın siyasi olduğunu söyledi.

'HAKLARIM ÇİĞNENDİ'

Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ettiğini dile getiren Zafer Partisi lideri, "Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanı'na hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tek kişilik bir hücrede anayasal haklarım çiğnendi. Bu adli değil siyasi bir süreç ve tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir" dedi.

ÖZDAĞ İÇİN HAPİS TALEBİ

142 gündür tutuklu olan Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis talep edildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Özdağ, ifadelerinin ardından bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla da dava açıldı.

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edilirken "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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