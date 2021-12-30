Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Özdağ'ın bu hareketi ve sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Özdağ'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:













Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından "7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleriyle paylaştı.DEVA Partili Yeneroğlu: Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktırTwitter hesabından görüntüleri alıntılayan DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özdağ'a tepki gösterdi. "Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktır" diyen Yeneroğlu "Kendi halinde, kimseye bir zararı olmayan insanları böyle hedef gösteren faşizm sevdalılarını ana akım televizyonlara çıkartıp ırkçılığın yayılmasına hizmet edenler de masum değil" tepkisini dile getirdi.