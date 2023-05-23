Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ’ın basın toplantısı neden ertelendi? /23 Mayıs 2023 09:01

Ümit Özdağ’ın basın toplantısı neden ertelendi?

Zafer Partisi, Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın destekleyecekleri adayı açıklayacağı basın toplantısının saat 11:00’den 13:00’e ertelediğini duyurdu.

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ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasının arından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin arından twitter hesabından açıklama yapan Özdağ Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu açıklayarak “Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı’nın umarım olumlu cevabını iletecek” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMANIN SAATİ ERTELENDİ

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ümit Özdağ’ın saat 11:00’de yapacağı basın açıklamasının saat 13:00’e ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamada ” Değerli Basın Mensupları, Bugün saat 11.00’de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
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