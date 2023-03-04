Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ, Mansur Yavaş adımını geri çekti /04 Mart 2023 15:05

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş adımını geri çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptıkları ‘aday olun’ çağrısını geri çektiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün altılı masadan kalkmış ve Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu. Sonrasında Özdağ da çağrısını yineleyerek yurttaşları pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önüne çağırmıştı.

İmamoğlu ve Yavaş’sa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı.

Özdağ da bunun üzerine adaylık çağrısını geri çektiğini duyurdu.

Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Özdağ şunları söyledi:

* Türk halkına çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde (pazar günü) toplanarak Mansur Yavaş’ı göreve davet edin dedik. Halk kendi adayını göstersin istedik.

* Ne yazık ki Mansur bey halkın bu talebini göstermesini beklemeden, esas bağlılığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk milletine göstermesi gerekirken göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bir kez daha ifade etti.

* Biz de dünkü davet geri çekiyoruz. Buradan sayın Mansur Yavaş’a sesleniyorum. Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz keşke böyle yapmasaydınız.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ümit Özdağ, Mansur Yavaş adımını geri çekti Sonraki Haber >>

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:09