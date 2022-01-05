Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Sen dön de kocana bak /05 Ocak 2022 09:35

Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Sen dön de kocana bak

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Ümit Özdağ, sosyal medyadan yayımladığı video ile yanıt verdi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dünkü yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftişle ilgili adı geçen DİYADER (Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) iddianamesini eleştirdi.

Alçı, “Sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış!” ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagehan Alçı’nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın nasıl FETÖ tezgahı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor” dedi.

“SANKİ BU İDDİANAMEYİ ÜMİT ÖZDAĞ BİZZAT YAZMIŞ”

Habertük yazarı Nagehan Alçı, dünkü yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili şu satırları kaleme aldı:

“İddianameyi okurken düşündüm… Acaba ülkemizde paralel evrenler mi var? Bu iddianameyi yazanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Tayyip Erdoğan olduğunun farkındalar mı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı makamına Ümit Özdağ geldi de bizim mi haberimiz yok?!”

“Bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetine göre tam 13 senedir kesintisiz 24 saat yayın yapan devlet televizyonu TRT Kürtçe tamamen illegal ve derhal kapatılması gerekiyor” diyen Nagehan Alçı, şöyle devam etti: “Yukarıda belirttiğim gibi, sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış! İddianamenin bazı bölümlerinde Özdağ tarzı faşizan zihniyet adeta fışkırıyor.”

“BANKASYA'DAN ALDIKLARI HEDİYE KREDİYLE…”

Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından ''Öcalan ve PKK savunucusu, Saray Rejimi propogandisti Nagehan Alçı'ya son cevap" mesajıyla video yayınladı.

“Nagehan Alçı suçluların telaşı içerisinde bana ve Zafer Partisi’ne saldırıyor” diyen Ümit Özdağ şunları söyledi:

“Nagehan Alçı’nın bu saldırılarının sebebi, bir süre önce Habertürk televizyonunda, çıktığımız bir programda, kendisinin son 20 yılda, Türkiye’de yapılan provokasyonların öncülerinden birisi olduğu gerçeğini yüzüne söylemiş olmamdır.

Nagehan Alçı bugünkü yazısında da İmamoğlu’yla ilgili hazırlanan iddianamenin Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’de ancak yazılabileceğini ifade edip bir başka yerde de iddianameyi sanki Ümit Özdağ kendisi yazmış diyor. Ben iddianameyi görmedim, okumadım. Ama Nagehan Alçı’ya hatırlatmak istediğim bir husus var.

Alçı’nın subay eşleriyle ilgili ‘takvim için soyunsunlar’ şeklindeki aşağılık ifadesini hiçbirimiz unutmadık. Eşlerinin gazi ya da şehit oluşunu bekleyen Türk subaylarının muhterem eşleri hiçbir zaman unutmayacak.

Gerçek bir tahrikçi arıyorsa, dönsün kocası Rasim Ozan Kütahyalı’ya baksın. Onun Boşnak kardeşlerimize yaptığı ağır hakareti Türk milleti unutmadı, unutmayacak.”
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