Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a tutuklama talep edildi

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanına hakaret suçu iddiasıyla gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİKTEN TUTUKLAMA TALEBİ



Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan serbest bırakıldı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Şüpheli Ümit Özdağ halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

