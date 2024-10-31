Ümit Özdağ son seçim anketini paylaştı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çarpıcı sonuç

Sözcü'den Uğur Düşen'in haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 26 ilde 2200 seçmenle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.





Özdağ'ın yayımladığı anketin ikinci bölümünde ise cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Anket katılımcılarına, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 29,7 ile birinci sırada yer alırken, AKP yüzde 28,1 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 10,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,3 ve Zafer Partisi yüzde 7,2 oy oranlarıyla öne çıktı. İYİ Parti yüzde 3,5, TİP (Türkiye İşçi Partisi) yüzde 1,8 ve diğer partiler yüzde 2,9 oy oranında kaldı.Sonuçlara göre, Mansur Yavaş yüzde 38,8 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,4 oy oranıyla ikinci sırada gelirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 22,3 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı. Diğer adaylar ise yüzde 5,5 oranında oy aldı.