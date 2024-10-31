Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ son seçim anketini paylaştı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çarpıcı sonuç /31 Ekim 2024 22:33

Ümit Özdağ son seçim anketini paylaştı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çarpıcı sonuç

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yapılan son seçim anketini sosyal medyadan paylaştı. Genel seçimlerde CHP, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oyları dikkat çekti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında büyük oy farkı olduğu gözlemlendi.

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Sözcü'den Uğur Düşen'in haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 26 ilde 2200 seçmenle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

CHP BİRİNCİ PARTİ, ZAFER PARTİSİ VE YRP'NİN OYLARI ARTTI

Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 29,7 ile birinci sırada yer alırken, AKP yüzde 28,1 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 10,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,3 ve Zafer Partisi yüzde 7,2 oy oranlarıyla öne çıktı. İYİ Parti yüzde 3,5, TİP (Türkiye İşçi Partisi) yüzde 1,8 ve diğer partiler yüzde 2,9 oy oranında kaldı.

Özdağ'ın yayımladığı anketin ikinci bölümünde ise cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Anket katılımcılarına, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MANSUR YAVAŞ DETAYI

Sonuçlara göre, Mansur Yavaş yüzde 38,8 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,4 oy oranıyla ikinci sırada gelirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 22,3 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı. Diğer adaylar ise yüzde 5,5 oranında oy aldı.
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